Seregno

Le fiamme sono divampate intorno alle 10.30 in via Vicenza in zona Ceredo. Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

Incendio distrugge un capanno negli orti di via Vicenza a Seregno. Le fiamme sono divampate intorno alle 10.30. Sul posto i Vigili del fuoco della caserma locale, con l'ausilio dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Incendio divora il capanno negli orti

Nella mattinata odierna, giovedì 19 maggio, un incendio ha completamente distrutto un capanno negli orti di via Vicenza, nel quartiere Ceredo di Seregno. Le fiamme si sono sviluppate all'improvviso, verso le 10.30, e in breve hanno avvolto la struttura in legno accanto all'orto. All'interno c'erano tavolo e sedie, una credenza, un fornello e una cassa con il vino. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno neutralizzato il fuoco ed evitato che potesse espandersi alle strutture vicine. Nel capanno erano presenti anche due bombole di gas e un fornellino.

Indefinite le cause del rogo

Il conduttore dell'orto, un medese di 73 anni, era presente al momento dell'incendio. Mentre stava curando i pomodori ha riferito di aver sentito uno scoppiettio, si è voltato verso il capanno e ha visto le lingue di fuoco già alte. Con i secchi d'acqua ha cercato di spegnere il rogo, ma senza successo. Non si sono registrati feriti. Le cause dell'incendio sono al momento indefinite: nell'area non c'è elettricità e in quel momento era spento il fornellino, con il piezoelettrico manuale.