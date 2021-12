Incendio nel capannone distrugge un'auto

Meda

Fiamme nella tarda serata di mercoledì 29 dicembre in un capannone di via General Cantore, civico 12, a Meda. L'incendio è divampato verso le 23 e ha distrutto un'auto in sosta. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Seregno, di Bovisio e di Lazzate, l'autoscala dalla caserma di Desio e il carro soccorso con i volontari di Seregno.

Tre ore d'intervento

L'intervento si è protratto per circa tre ore e ha scongiurato che le fiamme potessero estendersi al resto dell'immobile. Sul posto, a scopo precauzionale, anche un'ambulanza dell'Avis Meda ma non si sono registrati feriti. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Secondo le prime ipotesi, il rogo sarebbe dipeso da cause accidentali. A dare l'allarme un passante, che dalla strada accanto al capannone ha visto le fiamme che illuminavano la notte.