Incendio Cascina Bertagna a Caponago: ambulanza e Vigili del fuoco sul posto FOTO VIDEO

Incendio Cascina Bertagna a Caponago: le fiamme si sarebbero sviluppate, forse per un corto circuito, sotto una struttura in cui era parcheggiata anche una roulotte. Sul posto, al confine con Cambiago, ci sono quattro mezzi del Vigili del fuoco, ambulanza e Polizia locale.

Incendio Cascina Bertagna a Caponago

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento l’allarme è scattato poco dopo le 10.30. L’incendio ha avvolto la struttura e le aree circostanti. Sul posto hanno lavorato a lungo quattro squadre dei Vigili del fuoco. Precauzionalmente sono intervenuti anche gli operatori sanitari di Avps Vimercate: non risultano feriti. E’ invece morto un cane che si trovava proprio in quell’area nel momento in cui è scoppiato l’incendio. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Caponago.

Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo molto alta, visibile fin dai comuni di Vimercate e Trezzo sull’Adda.

