Gli agenti della Polizia Locale allertati per un incendio, scoprono che è doloso e ad appiccarlo potrebbero essere stati dei ragazzini.

Incendio doloso a Desio, potrebbero essere stati dei ragazzini

La chiamata al comando di via Partigiani d’Italia da via Calvino, in un’area alle spalle del PalaBancoDesio, risale alle 16.30 di lunedì 13 giugno. Immediatamente i vigili si portano sul posto, dove trovano i pompieri impegnati a spegnere un incendio molto esteso.

Fortunatamente il vento soffiava a favore, di conseguenza le fiamme sono state contenute. Parecchie le piante, robinie, sambuco e altre, bruciate. I danni hanno riguardato almeno la metà di un appezzamento agricolo coltivato a frumento.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha poi impedito che le fiamme arrivassero a distruggere un’altra proprietà confinante, dove, oltre ai campi, si trovavano anche degli animali.

In corso le indagini

Una volta domate le fiamme la scoperta: sul posto sono state trovate tracce di innesco, fiammiferi, carta e una confezione di diavolina. Non solo. Nelle vicinanze di un secondo focolaio è stato rinvenuto un secondo innesco. Anche qui a terra c’erano fazzoletti di carta e fiammiferi. Purtroppo i responsabili non sono stati individuati, ma potrebbe trattarsi di una bravata di ragazzini, che non hanno pensato alle conseguenze. In ogni caso sono in corso indagini e verifiche, anche attraverso le telecamere di sorveglianza posizionate nella zona, che potrebbero fornire dei dettagli preziosi per risalire ai responsabili.