Incendio in appartamento a Desio: soccorso un 40enne. A Desio, in via Volta, Carabinieri, pompieri e ambulanza.

Incendio in appartamento a Desio: soccorso un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato soccorso nella notte appena trascorsa a Desio, in via Volta, da ambulanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. L’allarme è scoppiato poco dopo le 2.30: in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si sarebbe tratto di in un incendio sviluppatosi in un appartamento. Soccorso un 40enne: l’uomo visitato dai volontari della Croce Verde di Lissone, è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

TORNA ALLA HOME