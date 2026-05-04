Incendio in appartamento, in tre finiscono in ospedale

Maxi spiegamento di mezzi di soccorso nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, a Cesano Maderno, per un incendio divampato in un condominio al Villaggio Snia: sei persone sono finite in ospedale.

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Incendio in appartamento, in tre in ospedale

Le fiamme sono divampate alle 17.30 circa in un appartamento al penultimo piano di una palazzina di quattro piani in via Pavia, di fronte all’oratorio.

Sono intervenute diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza: due autopompe serbatoio, un carro soccorso, un’autoscala e un’autobotte pompa. I pompieri hanno provveduto prima di tutto all’evacuazione delle persone presenti nell’alloggio, operando sia mediante autoscala sia attraverso il vano scala, reso impraticabile dalla presenza di fumo. Messe in sicurezza anche numerose persone rimaste al piano superiore del condominio.

Alcuni alloggi risultano inagibili

Allo stesso tempo sono state avviate le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha interessato due alloggi. In via Pavia si sono precipitati anche diverse ambulanze e automediche, secondo il protocollo della maxi emergenza. Risultano trasportate in ospedale sei persone. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, e la Polizia Locale. Da quanto è stato possibile ricostruire al momento nove unità abitative risultano inagibili, due perché coinvolte dall’incendio e le altre per la mancanza di elettricità e gas.