Incendio in appartamento, le fiamme spente dagli addetti agli spurghi

Se le fiamme non si sono propagate al resto dell’appartamento il merito è anche degli addetti di una ditta di spurghi che in quel momento stavano transitando con un’autocisterna.

L’incendio in una villetta di Agrate

Momenti di paura nella mattinata di ieri, martedì 24 marzo, ad Agrate.

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute attorno alle 11, in via San Francesco d’Assisi, per un incendio che ha interessato un appartamento posto al piano terra di una villetta sviluppata su due piani fuori terra.

In quel momento passava una cisterna per gli spurghi

Per cause in fase di accertamento, le fiamme hanno coinvolto alcuni locali dell’abitazione. Due addetti di un’azienda di servizi ecologici, in transito con un automezzo adibito agli spurghi, sono prontamente intervenuti utilizzando l’acqua presente nel veicolo, contenendo le fiamme in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero

Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto, hanno completato le operazioni di spegnimento, evitando il propagarsi dell’incendio ad altri ambienti dell’immobile.

Sono intervenute una autopompa serbatoio (APS) dal distaccamento di Lissone, il carro soccorso, l’autoscala e l’autobotte dalla sede centrale di Monza.

Una persona in ospedale

Una persona è rimasta coinvolta ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine.