Incendio in appartamento, una persona ustionata

Un appartamento distrutto dalle fiamme e una persona ustionata a gambe e braccia. Questo il bilancio dell'incendio scoppiato la scorsa notte, tra venerdì 4 e sabato 5 giugno, a Vimercate.

L'incendio nella notte in una palazzina di via Brianza

L'allarme è scattato in una palazzina di 3 piani, al civico 2 di via Brianza, all'angolo con via Milano. Condomino posto a poche decine di metri dalla caserma del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate. E proprio i pompieri di Vimercate sono stati i primi, poco dopo l'1 di notte, a giungere sul posto. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento posto al piano terreno.

Giovane ustionato a gambe e braccia

Poco dopo sul posto si sono portati anche due mezzi dei Vigili del fuoco di Monza, uno da Desio, un'ambulanza e i Carabinieri. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato nel giardino condominiale un giovane, appena fuggito dall'appartamento. L'uomo presentava ustioni a gambe e braccia. E' stato quindi caricato sull'ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate.

Si è addormentato con la sigaretta accesa

Il residente ha raccontato di essersi addormentato nel letto pare con la sigaretta accesa. La cenere ha quindi incendiato le lenzuola e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto la camera da letto. Il giovane è riuscito a fuggire, passando tra le fiamme. Ha raggiunto la cucina e da qui, attraverso la portafinestra, il giardino condominiale.

Altri due residenti portati in ospedale

Il fumo, denso e nero, ha raggiunto anche i piani superiori. Gli altri residenti sono quindi stati fatti evacuare. Due di loro per precauzione sono stati trasferiti in ospedale in codice verde.

Appartamento inagibile

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno domato l'incendio. L'appartamento, andato distrutto, è stato dichiarato inagibile. Nessuna conseguenza invece per le altre abitazioni.

