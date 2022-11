Incendio in appartamento, Vigili del Fuoco in azione

Mobilitazione delle forze dell’ordine e di soccorso in centro a Seregno per un principio di incendio divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Odescalchi angolo via Manzoni.

Principio di incendio in appartamento

I soccorsi sono stati chiamati pochi minuti prima di mezzogiorno. Sul posto Vigili del Fuoco con diversi mezzi, tra cui una autoscala, Polizia Locale e Carabinieri. A quanto è stato possibile apprendere finora quando le fiamme sono divampate all’interno dell’immobile c’erano tre persone, due donne e un ragazzo e due gatti. A scopo precauzionale è stato chiesto l’intervento anche di un’ambulanza, arrivata poco fa in via Odescalchi.

Soccorsi: strada chiusa al traffico

Gli operatori sanitari stanno verificando in questi minuti le condizioni di una donna anziana: avrebbe inalato del fumo. Il principio di incendio, per cause ancora da accertare, ha coinvolto l’ingresso dell’immobile. Per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco (sul posto i permanenti di Seregno e i volontari di Desio) la strada è stata chiusa al transito.