Pompieri in azione in via Torviscosa al Villaggio Snia di Cesano Maderno.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Incendio in cantina, Vigili del Fuoco al Villaggio Snia

Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco oggi, 30 maggio, intorno alle 18.30, sono intervenute per un incendio che ha coinvolto una cantina nel piano interrato di un edificio di due piani.

Evacuate due persone

Le squadre dei pompieri giunte in posto con un'autopompa e un carro soccorso da Desio, un'autoscala dalla sede centrale e un'autobotte da Lazzate, hanno evacuato due persone presenti ancora nello stabile prima di spegnere in poco tempo l'incendio.

Da quanto è stato possibile ricostruire non risultano coinvolti feriti.