Incendio in carrozzeria a Desio, pompieri in azione

Incendio in carrozzeria, brucia un forno di verniciatura a Desio, pompieri in azione. E' successo questa mattina intorno alle 7 in via Dolomiti, l'intervento è attualmente in corso.

Incendio in via Dolomiti

Fiamme questa mattina a Desio. L'allarme al distaccamento dei Vigili del Fuoco è stato dato intorno alle 7. I pompieri si sono precipitati in via Dolomiti, dove sono intervenuti per l'incendio di un forno di verniciatura in una carrozzeria. Sul posto due autopompe serbatoio dal distaccamento di Desio e Lissone. Dalla sede centrale di Monza sono stati inviati l'autoscala e l'autobotte, oltre al carro soccorso dal distaccamento di Desio. L'intervento è ancora in corso.

Allertato il 118

E' stato allertato anche il servizio di emergenza urgenza che ha inizialmente attivato l'intervento in codice rosso e ha inviato sul posto due ambulanze, una della Croce Bianca di Biassono e una della Verde Lissone. In via Dolomiti si sono portati anche i Carabinieri.