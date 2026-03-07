Incendio in casa, brucia un monopattino elettrico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, sabato: due persone al Pronto soccorso in codice giallo

Prende fuoco un monopattino elettrico

Incendio a Limbiate, ha preso fuoco un monopattino elettrico all’interno di un appartamento posto al primo piano di un complesso condominiale di quattro piani. Questa mattina, sabato 7 marzo, alle 10,20 sono intervenuti i Vigili del Fuoco in via Benedetto Croce.

Cause da accertare

Per cause in fase di accertamento, il monopattino ha preso fuoco coinvolgendo anche un divano collocato nelle immediate vicinanze. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto a estinguere rapidamente l’incendio, evitando il coinvolgimento di ulteriori locali dell’abitazione.

Accorsi i Vigili del Fuoco

Sono intervenuti due APS (Autopompe Serbatoio) dai distaccamenti di Desio e Seregno, un’autoscala e un carro soccorso dalla sede centrale di Monza. Due persone, occupanti dell’abitazione, sono rimaste coinvolte e sono state trasportate dal personale Areu in codice giallo al Pronto soccorso. Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine.