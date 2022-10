Incendio in cucina, accorsi i pompieri. Intervento dei Vigili del Fuoco in via Turati a Limbiate poco dopo le 18,30 di oggi, venerdì

Incendio in cucina, accorsi i pompieri

Principio d'incendio nella cucina di un'abitazione privata a Limbiate: sono accorsi i Vigili del Fuoco. La richiesta di intervento è arrivata poco dopo le 18,30 di oggi, venerdì 28 ottobre, da un'appartamento di via Turati, al quartiere Villaggio Giovi. Sul posto sono state inviate l'autopompa e il mezzo di elevazione del distaccamento di Desio, oltre all'autoscala della sede centrale. I pompieri si sono subito adoperati per placare l'incendio e mettere in sicurezza gli ambienti. Per precauzione è stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza della Croce Viola di Cesate