Due persone soccorse per un incendio divampato in una cucina di un condominio al Villaggio Snia di Cesano Maderno.

Incendio in cucina, due intossicate in ospedale

L'allarme è scattato alle 9 di oggi, sabato 5 aprile, in via Udine. L'incendio è scoppiato in un appartamento al piano primo di un contesto condominiale di quattro piani.

Persone bloccate ai piani superiori

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Sul posto, invitate dalla sala operativa del Comando di Monza e Brianza, due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso. Le squadre giunte in via Udine hanno evacuato immediatamente le persone rimaste bloccate ai piani superiori della palazzina per la presenza di fumi dovuti alla combustione, localizzati nella tromba delle scale.

Sul posto anche le Forze dell'ordine

L'incendio è stato estinto rapidamente senza coinvolgere ulteriori locali limitrofi. Due donne, residenti in altri alloggi e non in quello da dove è scoppiato l'incendio, sono state trasportate in ospedale in codice giallo per una lieve intossicazione. In via Udine sono intervenute anche le Forze dell'ordine.