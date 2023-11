Incendio in cucina, Vigili del Fuoco a Nova Milanese. Mezzi dei pompieri sono accorsi oggi, giovedì, in via Garibaldi

Incendio in cucina

Diversi mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati in via Garibaldi a Nova Milanese per spegnere l'incendio che ha interessato la cucina di un'abitazione privata vicino all'intersezione con via Oberdan. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 12,30 e si sono portati sul posto le autopompe inviate dai distaccamenti di Desio e da Monza con il Carro Soccorso da Desio e l'autoscala da Monza.

Anche ambulanza e Polizia Locale

Intervenuta a scopo precauzionale anche un'ambulanza di Avis Meda. La Polizia Locale ha chiuso un tratto di strada per agevolare le operazioni dei Vigili del Fuoco