Intervento dei Vigili del fuoco ieri pomeriggio a Cogliate.

Incendio in discarica, intervengono i pompieri

Poco dopo le 16.30 pompieri del distaccamento di Lazzate sono intervenuti in via Montello, presso la piattaforma ecologica cittadina per un incendio che ha convolto un container di materiale vario.

Sul posto due squadre con l'autobotte e il modulo schiuma: l'incendio è stato spento rapdamente con l'utilzzo del liquido schiumogeno. Non risultano feriti.