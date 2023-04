Incendio in ditta a Meda, a fuoco le vasche da bagno

Incendio in una ditta a Meda, a fuoco alcune vasche da bagno in vetroresina. E' successo oggi, mercoledì 5 aprile 2023, intorno alle 11.30.

Incendio in ditta, a fuoco alcune vasche da bagno

L'allarme è scattato alla Termomarket, ditta in via Piave che vende forniture idrotermosanitarie. In base a quanto ricostruito, alcune vasche da bagno in vetroresina che si trovavano all'esterno, nel cortile dell'azienda, hanno preso fuoco. Da accertare che cosa abbia innescato le fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Seregno, che in poco tempo hanno provveduto a spegnere l'incendio. In via Piave sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Meda per gli accertamenti del caso.