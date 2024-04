Vigili del Fuoco a Seveso, oggi, 2 aprile, per un incendio scoppiato in una falegnameria. E' successo in via Vignone, a Baruccana, intorno alle 13.

Incendio in falegnameria, a fuoco un macchinario

A fuoco un macchinario per la lavorazione del legno. La centrale operativa ha inviato sul posto diverse squadre del Comando di Monza e Brianza con diversi mezzi. La tempestività dell'intervento dei pompieri ha fatto sì che l'incendio venisse spento rapidamente senza che venisse coinvolta l'intera attività della falegnameria. Due gli automezzi rimasti sul posto per le operazioni: l'autopompa arrivata da Seregno e il carro soccorso da Desio.

In ospedale un 18enne

A causa dell'inalazione di fumi dovuti alla combustione un 18enne è stato soccorso dal personale della Croce Bianca di Besana in Brianza e trasportato in ospedale a Desio in codice verde per accertamenti.