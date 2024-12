Improvviso incendio in una lavanderia all'interno di un condominio, oggi, 30 dicembre 2024, a Seregno, in via Bergamo.

Incendio in lavanderia, Vigili del Fuoco in azione

Squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno alle 16 per un incendio che ha coinvolto un locale adibito a lavanderia posto all'interno di un condominio. Le squadre dei pompieri hanno evacuato per precauzione le famiglie presenti ed estinto in breve tempo l'incendio che aveva interessato un locale posto al piano terra.

Non risultano coinvolte persone

Sul posto due autopompe, un carro soccorso e l'autoscala. Insieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con ambulanza ed automedica e le Forze dell'ordine. Non risultano coinvolte persone.