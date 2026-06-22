I soccorsi

Incendio in mansarda, due persone in ospedale

Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo.

Incendio in mansarda, due persone in ospedale

Cesano Maderno · 22/06/2026 alle 09:28

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Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno in via Adamello, a Cesano Maderno, per un incendio che ha coinvolto una mansarda al secondo piano di un edificio e parte della copertura dello stabile.

Incendio in mansarda

L’allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con un imponente dispositivo di soccorso composto da due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala e un carro soccorso.

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Le fiamme hanno interessato la mansarda e una porzione del tetto, per una superficie complessiva di circa 80 metri quadrati. I Vigili del Fuoco hanno operato per domare il rogo, evitare la propagazione dell’incendio alla restante copertura dell’edificio e procedere successivamente alla bonifica delle aree coinvolte e alla messa in sicurezza della struttura.

Indagini in corso

Due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario e trasportate in ospedale in codice verde per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

In via Adamello sono intervenute anche i Carabinieri e la Polizia Locale, per le attività di loro competenza. Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato l’incendio.

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