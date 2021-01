Incendio in un appartamento a Busnago: intervengono i Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Carducci a Busnago per un incendio in un appartamento. Non si registrano feriti.

Incendio in un appartamento a Busnago

In base alle informazioni diffuse proprio dai Vigili del fuoco, l’allarme è scattato intorno alle 18 al civico 21. Le fiamme, che si sono sviluppate mentre i proprietari non erano in casa, hanno danneggiato le suppellettili dell’abitazione ma fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento non sono note le cause che hanno provocato le fiamme. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vimercate e Treviglio, oltre al carro soccorso di Monza e l’autoscala di Gorgonzola. Presenti anche i Carabinieri

