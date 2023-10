Intervento dei Vigili del fuoco all'alba di oggi, mercoledì 18 ottobre, ad Albiate.

Incendio in un appartamento ad Albiate: Vigili del fuoco al lavoro all'alba

I pompieri sono stati allertati per un incendio divampato, per motivi ancora in corso d'accertamento, all'interno di un appartamento sito in via Pasubio. Sul posto, intorno alle 5 di questa mattina, si sono portate due autopompe del distaccamento di Seregno, un carro soccorso e l'autoscala proveniente dalla sede Centrale di Monza.

In base a quanto riportato dai Vigili del fuoco tre occupanti dello stabile sono stati affidati alle cure mediche.