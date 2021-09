Vigili del fuoco, ambulanza, Carabinieri e Polizia locale si sono portati intorno alle 11 di oggi, lunedì 6 settembre, in corso Matteotti a Seregno, per un incendio divampato in un appartamento al settimo piano di un condominio, al civico 189.

Incendio in un appartamento a Seregno: soccorsi e pompieri sul posto

L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno visto una nuvola di fumo uscire dal retro del palazzo, che si trova a ridosso del centro cittadino. Il fuoco, le cui cause sono attualmente al vaglio, hanno avuto origine dalla cucina in un appartamento al settimo piano. Sul posto si sono immediatamente portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale: in particolare l'autopompa serbatoio (APS) dai distaccamenti di Seregno e Desio, l'autoscala da Monza e da Carate Brianza oltre al carro soccorso del distaccamento di Lazzate. I pompieri hanno subito fatto uscire i vicini di casa per evitare intossicazioni per il fumo intenso. Verificata l'assenza di persone nell'alloggio, i Vigili del fuoco sono riusciti ad accedere all'appartamento attraverso la finestra di quello attiguo. Le fiamme sono state spente anche con l'ausilio degli idranti presenti nei pianerottoli del palazzo. Nel corso dell'intervento è stata esclusa la presenza di altri residenti negli appartamenti vicini, in particolare all'ottavo e ultimo piano.

Sul posto sono presenti anche gli operatori del 118 della Croce d'argento di Limbiate, l'Automedica e i Carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo che si trovava nell'appartamento, rincasato quando l'incendio era già stato neutralizzato. In corso Matteotti anche gli agenti della Polizia locale di Seregno per le operazioni di viabilità: durante i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico. In corso anche le verifiche dell'ufficio Tecnico del Comune.