Incendio in un appartamento, muore un anziano

Dramma

Il cadavere di un 83enne trovato nella casa di Limbiate dove era divampato il rogo

Dramma a Limbiate dove un anziano di 83 anni ha perso la vita a seguito di un devastante incendio divampato nel suo appartamento

L'incendio e la morte di un anziano

La tragedia si è consumata questa mattina, domenica 21 novembre, a Limbiate, in una casa di corte del centro che si affaccia su via Mazzini

Secondo quanto appurato finora dalle Forze dell'ordine intervenute sul posto già verso le 5 alcuni residenti della zona avevano avvertito un odore di bruciato ma la macchina dei soccorsi non si era messa in moto dal momento che nessuno era riuscito a vedere fuoco o fiamme, nè a capire con precisione l'origine dell'odore. Due ore dopo, invece, è scattato l'allarme: intorno alle 7, mentre passava per via Mazzini, una ragazza ha notato del fumo uscire dalla finestra di un appartamento al secondo piano e ha chiamato i soccorritori

La macchina dei soccorsi

In centro a Limbiate sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre ad ambulanze e automedica. Quando i pompieri hanno spaccato la finestra dell'abitazione per cercare di entrare è uscita la fiammata che ha respinto il primo tentativo. Dopo essere riusciti a spegnere il rogo, i Vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento e, purtroppo, all'interno hanno trovato il cadavere di un uomo. Si tratta di un anziano di 83 anni, da anni residente in quell'appartamento da solo

Per consentire le operazioni di recupero della salma e di messa in sicurezza dell'immobile, la strada è stata chiusa al traffico e l'abitazione svuotata

Anche altre persone sono state portate in ospedale, ma solo per accertamenti dopo aver respirato del fumo