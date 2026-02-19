Incendio in un appartamento, salvato un gatto

Incendio in un appartamento a Desio. Intervengono i Vigili del Fuoco e salvano un gatto.

Incendio a Desio, evacuata una palazzina

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale di tre piani. Per cause in fase di accertamento, le fiamme si sono propagate in alcuni locali dell’abitazione. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto all’immediata evacuazione dei residenti dei piani superiori e successivamente all’estinzione del rogo, impedendo il coinvolgimento di ulteriori locali.

Soccorso un gatto privo di sensi

Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto un gatto privo di sensi. L’animale è stato immediatamente portato all’esterno e sottoposto a somministrazione di ossigeno ad alti flussi. Dopo pochi minuti il felino si è ripreso.

Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio, un carro soccorso e un’autoscala. A seguire le operazioni erano presenti anche le Forze dell’ordine e il personale del servizio di emergenza urgenza di Areu. Fortunatamente non si registrano feriti.