Incendio in un box a Lentate, 18enne in ospedale

Incendio in un box nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile 2020, in via Cristoforo Colombo a Lentate, un 18enne è finito in ospedale per accertamenti.

Incendio in un box a Lentate

E’ successo intorno alle 16. In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’incendio è divampato nel box di un complesso condominiale in via Cristoforo Colombo, al Mocchirolo. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, ma in base ai primi elementi raccolti parrebbe che un 18enne che si trovava nel garage per una distrazione abbia fatto cadere una sigaretta accesa in una ciotola contenente della benzina. Da lì sono quindi divampate le fiamme, che poi hanno interessato una parte del box.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanza

Sul posto sono prontamente accorsi i Carabinieri, oltre ai Vigli del Fuoco di Seregno e di Lazzate, che hanno domato le fiamme. Fortunatamente l’incendio è rimasto circoscritto. In via Colombo è giunta anche un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, che ha respirato del fumo e si è procurato lievi bruciature. E’ stato trasferito in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

