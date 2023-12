Incendio in un box a Limbiate, salvate alcune tartarughe. Complesso intervento dei Vigili del Fuoco nell'autorimessa di un condominio nella notte tra Natale e Santo Stefano

Incendio in un box

Un incendio è divampato all'interno di un box nell'autorimessa di un condominio a Limbiate, oltre a spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in salvo alcune tartarughe che si trovavano in un terrario. La richiesta di aiuto è arrivata nella notte tra Natale e Santo Stefano da un condominio di via Roma.

Accorsi tre mezzi dei Vigili del Fuoco

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

All'1,20 di questa notte, l'autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l'autopompa dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago sono accorsi nell'autorimessa, situata al piano -1 di un palazzo al quartiere Risorgimento. L'intervento è stato particolarmente complicato vista l'ingente presenza di fumo.

Salvate alcune tartarughe

Vi erano presenti anche delle tartarughe di terra all'interno di un terrario, alcune sono state messe in salvo dalle squadre dei Vigili del Fuoco giunte in posto. Complessivamente i pompieri sono stati impegnati circa 4 ore. Per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati. In via Roma sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio, ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.