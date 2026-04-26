Incendio in un box condominiale, Vigili del fuoco in azione

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Seveso. E’ successo alle 14.30, in via Europa Unita, a seguito di un incendio che ha interessato un box auto all’interno di un contesto condominiale.

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Incendio in un box condominiale

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, giunte tempestivamente sul posto, sono riuscite a domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alle strutture adiacenti e ai veicoli presenti. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.

Le cause sono in fase di accertamento

Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono intervenuti due mezzi Aps (Auto pompa serbatoio) dal distaccamento di Seregno, un’autoscala e un carro soccorso provenienti dalla sede centrale di Monza. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite.