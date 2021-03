Incendio in un box, pompieri a Bovisio Masciago

Incendio in un box questa notte a Bovisio Masciago. I pompieri del Comando provinciale sono stati impegnati per tre ore.

Incendio box a Bovisio Masciago

Mezz’ora dopo la mezzanotte di oggi, 13 marzo 2021, i Vigili del Fuoco sono intervenute con diverse squadre del Comando di Monza e Brianza in via Roma, a Bovisio Masciago, per domare l’incendio scoppiato in un box. Sul posto, con diversi mezzi, i pompieri di Desio, Bovisio Masciago, Monza e Lazzate.

Non si registrano feriti

L’incendio si è sviluppato nel box e ha raggiunto anche un edificio vicino, per fortuna disabitato, intaccandone il tetto. Non si registrano feriti. Sono intervenuti i pompieri di Desio e di Bovisio Masciago con due autopompe, raggiunti da un mezzo di elevazione Atrid da Desio, un’autoscala da Monza, un carro soccorso e un’autobotte da Lazzate. In via Roma, oltre ai pompieri, anche gli operatoti sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Desio. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tre ore per domare le fiamme. Non si registrano, come detto, feriti.