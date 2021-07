Incendio in un campo a Nova Milanese: le foto dell'intervento dei Vigili del fuoco

Nella serata di ieri, venerdì 2 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Nova Milanese intorno alle 19 per un incendio.

Incendio in un campo a Nova Milanese

Il rogo si è sviluppato, per motivi ancora da chiarire, in un campo al confine con Cinisello Balsamo. In breve tempo le fiamme, ma soprattutto il fumo, hanno avvolto la zona e in molti, anche sui gruppi social locali, hanno segnalato il problema.

I pompieri sono intervenuti con due squadre, compreso il modulo boschivo proveniente da Lissone. Non si segnalano feriti.