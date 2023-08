Sono in corso, dalle 13.45 di oggi venerdì 4 agosto, le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all'interno di un capannone adibito a logistica a Cesano Maderno, in via Groane.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Incendio in un capannone a Cesano: maxi mobilitazione dei Vigili del fuoco

Sul posto, dopo la chiamata ai pompieri, sono state inviate sette squadre dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Desio, Seregno, Bovisio Masciago, Lazzate e dalla centrale del Comando di Monza. Diversi i mezzi presenti sul posto: due aps, tre autobotti, l'autoscala e un carro soccorso.

Al momento (ore 15,15) l'incendio, divampato per motivi ancora da chiarire, è ancora in corso e sono in atto le operazioni di spegnimento.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile