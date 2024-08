Incendio in un capannone agricolo a Lentate sul Seveso, diversi mezzi dei Vigili del Fuoco sono accorsi in via Manzoni.

Incendio a Lentate

Diverse squadre del comando di Monza e Brianza intorno alle 19.20 di oggi, sabato 31 agosto 2024, sono intervenute per un incendio che ha interessato il capannone agricolo per lo stoccaggio del fieno dei fratelli Agostoni, in via Alessandro Manzoni.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Diversi mezzi dei pompieri sul posto

Le squadre in posto, giunte con due autopompe, tre autobotti, un'autoscala e un carro soccorso, hanno provveduto a contenere l'incendio per poi procedere allo smassamento del fieno. In base a quanto ricostruito, oltre al capannone con all'interno paglia e fieno hanno preso fuoco un trattore e il carrobotte spandiliquame. Per precauzione è accorsa anche un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.