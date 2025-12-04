Incendio in un capannone della zona industriale: soccorsi in azione

Incendio in un capannone della zona industriale di Lomagna: in azione i Vigili del fuoco. Apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, nel comparto produttivo di via Biagi, al confine con il territorio di Carnate.

Incendio in un capannone della zona industriale

Attorno alle 13, infatti, in un capannone della via a fondo chiuso si sarebbe sviluppato un incendio. Visibile a chilometri di distanza, anche da Usmate Velate e tutti i dintorni della Brianza, la cortina di fumo nero e giallo alzatasi dal luogo dell’incendio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il rogo sarebbe stato causato dall’esplosione di un forno all’interno del capannone di un’azienda che produce pizze surgelate.

Soccorsi in azione

Al momento, sul posto stanno operando i Vigili del fuoco con diverse squadre partite dai comandi di Lecco e Merate nel tentativo di domare le fiamme. Attivati, in supporto, anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, inviata dalla Sala Operativa di Areu in codice rosso di massima urgenza insieme ad un’automedica.

Azienda evacuata

Tutti i dipendenti dell’azienda e di quelle vicine sono stati evacuati a scopo precauzionale e ora si troverebbero fuori dall’azienda, radunati nel piazzale con il supporto della Protezione civile. Non è noto se vi siano dei coinvolti nell’incendio.