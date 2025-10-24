Incendio in un capannone dismesso, senzatetto soccorso e portato in ospedale

Incendio a Desio in un capannone dismesso, senzatetto soccorso e portato in ospedale. Mercoledì sera, alle 22.40, il Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è intervenuto in via Milite Ignoto, per un incendio all’interno di un capannone che non è più in attività, nell’area del Polo tecnologico.

Fiamme in via Milite, bruciano rifiuti abbandonati

Il rogo, stando a una prima ricostruzione, ha interessato rifiuti di vario genere abbandonati all’interno del capannone abbandonato. Una persona senza fissa dimora, a quanto è emerso, ma la dinamica è ancora in fase di verifica, è stata affidata alle cure del personale Areu e trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza per accertamenti.

Diverse le unità dei Vigili del Fuoco che sono intervenute

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno permesso di contenere rapidamente l’incendio, evitando ulteriori rischi. Diverse le unità dei Vigili del Fuoco impiegate, che si sono precipitate sul posto, non appena è stato dato l’allarme. Hanno operato due autopompe serbatoio; una autobotte pompa; un carro soccorso e l’autoscala. Nell’area interessata dalle fiamme sono intervenute anche le Forze dell’ordine.