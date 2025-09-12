Incendio in un capannone, intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio a Nova Milanese. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Galileo Galilei, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone industriale sede di un’azienda che opera nel settore della galvanizzazione. L’intervento risale a ieri, giovedì 11 settembre, poco prima delle 13.

Fiamme in un capannone industriale di via Nova Milanese

L’incendio ha interessato una parte del materiale presente e una porzione della copertura dell’edificio.

Il pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero agli edifici e alle attività produttive adiacenti.

Numerosi i mezzi al lavoro dei Vigili del Fuoco

Sul posto i pompieri sono intervenuti con due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia. Presenti anche le Forze dell’ordine e personale sanitario del servizio di emergenza e urgenza di Areu.