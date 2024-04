Incendio in un deposito a Bovisio Masciago, accorsi i Vigili del Fuoco. Spiegamento di soccorsi in via Pellico alle 12 di oggi, venerdì, un anziano portato al pronto soccorso per accertamenti

Incendio in un deposito

Fumo nero che usciva dalle fessure dalla saracinesca e rumore di vetri che scoppiavano hanno fatto scattare l'allarme incendio. A Bovisio Masciago, in un deposito di materiale situato al piano terra di un immobile di via Pellico, sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Tagliata la saracinesca

L'intervento, durato circa un'ora, è iniziato alle 12 di oggi, venerdì 5 aprile. I pompieri hanno praticato un taglio di forma rettangolare nella saracinesca in modo da poter avviare le operazioni di spegnimento e per diradare il fumo denso: l'incendio ha coinvolto diverso materiale, tra cui anche mobili e oggetti vari, che erano ricoverati nel locale. Materiale che è stato poi prelevato e accatastato sul marciapiede.

Soccorso un pensionato

Sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Varedo che hanno provveduto a chiudere via Pellico per agevolare le operazioni dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, i sanitari hanno soccorso un pensionato di 84 anni che ha accusato un lieve malore, quindi lo hanno portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Paderno Dugnano in codice giallo per ulteriori controlli