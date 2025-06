Incendio in un locale ristoro, Vigili del Fuoco in azione

Vigili del Fuoco a Cesano Maderno alle prime ore di oggi, mercoledì 18 giugno, per l'incendio di un locale ristoro all'interno di un impianto lavorativo.

Incendio in un locale ristoro

Alle 2 i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti in via Marconato per un incendio che ha coinvolto un locale ristoro situato all’interno di un’attività produttiva. Non risultano persone coinvolte.

Una fitta coltre di fumo

Le squadre, giunte tempestivamente sul posto, hanno individuato e circoscritto l’incendio, reso particolarmente insidioso dalla presenza di una fitta coltre di fumo che aveva interessato l’intero primo piano dello stabile. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state impiegate due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un carro soccorso. Presenti sul posto anche le Forze dell’ordine e il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza.