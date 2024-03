Incendio in un maneggio a Limbiate, messi in salvo tutti i cavalli. Le fiamme sono divampate oggi pomeriggio, venerdì: intervenuti sette mezzi dei Vigili del Fuoco, soccorse due persone

Vigili del Fuoco in via Lombra

Sono durate più di un'ora le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato intorno alle 16 di oggi, venerdì, in un maneggio di via Lombra a Limbiate, al confine con Solaro. Per fortuna tutti gli animali sono stati portati all'esterno della struttura senza complicazioni; coinvolte anche due persone che sono state soccorse dai sanitari.

Salvati tutti i cavalli

L'incendio ha coinvolto cumuli di fieno e delle attrezzature agricole poste sotto ad una tettoia adiacente alla stalla utilizzata per il ricovero dei cavalli. Pertanto le squadre dei Vigili del Fuoco giunte in posto, oltre ad estinguere le fiamme, hanno dovuto evacuare i cavalli presenti all'interno della struttura, vista la presenza di una notevole quantità di fumo prodotto dal rogo.

Sette mezzi dei Vigili del Fuoco

In via Lombra sono intervenuti sette mezzi dei Vigili del Fuoco: 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, un carro soccorso e un modulo boschivo. Presenti anche Polizia Locale, Carabinieri della Compagnia di Desio e ambulanza: per due persone sono state necessarie le cure dei saniti inviati da Areu.