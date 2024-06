Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri sono accorsi intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 19 giugno, in via Porta d'Arnolfo a Biassono, dopo essere stati allertati dello scoppio di un incendio in un esercizio commerciale che vende cartucce per stampanti.

Incendio in un negozio a Biassono: danni ingenti

L'incendio sarebbe scoppiato subito dopo la chiusura del negozio, che si trova a due passi a due da piazza Italia e dalla scuola primaria Aldo Moro. I pompieri sono subito arrivati sul posto. Le cause ovviamente sono ancora in fase d'accertamento: quel che è certo è che si è udito un forte boato e che le fiamme hanno letteralmente "divorato" il negozio che ha riportato dunque danni ingenti.

Al momento l'incendio è stato domato da parte dei Vigili del fuoco arrivati dai distaccamenti di Lissone, Desio e Monza e sul posto proseguono gli accertamenti atti a ricostruire con precisione cosa abbia innescato le fiamme.

Sul luogo dell'incendio sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Biassono con il Comandante Francesco Farina e i Carabinieri della locale stazione con il Comandante Roberto Buttignol oltre ad un mezzo di soccorso della Croce bianca di Biassono. Al momento non risultano feriti o intossicati.