Incendio in un orto a Varedo, morti alcuni polli

Incendio in un orto di via Ravenna a Varedo, sono morti alcuni pollo. Due mezzi dei Vigili del fuoco sono accorsi nella tarda serata di ieri, domenica, giorno di Pasqua, nella strada a fondo cieco della zona industriale al quartiere Valera. L’area verde è occupata da orti coltivati da contadini, alcuni dei quali comprendono anche un pollaio.

L’allarme è scattato intorno alle 23,30: in via Ravenna sono accorsi i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Desio e Bovisio Masciago, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. Le fiamme hanno coinvolto un capanno rurale all’interno del quale si trovavano alcuni polli, purtroppo otto di loro sono morti. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato originato da una brace utilizzata per grigliare che non è stata spenta bene, ma saranno le indagini dei Carabinieri ad accertare le cause effettive. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati circa un’ora e mezza per spegnere l’incendio.