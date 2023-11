Incendio in un ristorante a Varedo: Vigili del fuoco al lavoro. Soccorso un 30enne

I Vigili del fuoco sono al lavoro da questo pomeriggio, martedì 7 novembre, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un locale, un ristorante, di via Bergamo a Varedo.

Incendio in un ristorante a Varedo: soccorso un 30enne

L'allarme è scattato intorno alle 16 e immediatamente sul posto si sono portati quattro mezzi dei Vigili del fuoco, oltre ai Carabinieri, agli agenti della Polizia locale e ai soccorritori. Proprio i soccorritori si sono immediatamente occupati delle condizioni di un 30enne, chef nella struttura. Inizialmente valutate in codice rosso le condizioni dell'uomo sono state giudicate serie ma non gravissime. Dopo le prime cure del caso sul posto il 30enne è stato trasportato in ospedale, al San Gerardo, in codice giallo. I pompieri invece hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area e sono ora al lavoro per verificare i danni all'interno del locale di via Bergamo.

Sul posto nel pomeriggio sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Varedo.