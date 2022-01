Albiate

Intervento di quattro squadre ieri pomeriggio in via Roma.

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio, nel comune di Albiate.

Incendio in un sottotetto, intervengono i pompieri

Qui, in uno stabile di via Roma, poco dopo le 15 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il sottotetto dell'abitazione. Sul posto, dopo la chiamata al 115, sono subito intervenuti i pompieri provenienti dai distaccamenti di Seregno, Lissone, Monza e Carate. Quattro i mezzi utilizzati per spegnere le fiamme: due autopompe, un carro soccorso e l'autoscala.

I Vigili del fuoco, arrivati sul posto intorno alle 15.30, hanno concluso l'intervento alle 18 circa. Al momento non si hanno notizie di persone intossicate.