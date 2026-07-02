Incendio in un terreno agricolo: in fiamme sterpaglie, rotoballe e capanni

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1° luglio a Cesano Maderno, dove un incendio è divampato all’interno di un terreno agricolo in via per Desio. A fuoco sterpaglie, numerose rotoballe e alcuni capanni.

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Incendio in un terreno agricolo

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Secondo quanto ricostruito, durante alcune lavorazioni agricole un rimorchio trainato da un trattore ha preso fuoco. Le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di vento, si sono propagate rapidamente alla vegetazione circostante, interessando gran parte dell’area.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che l’incendio si estendesse ai terreni vicini. Per le operazioni di spegnimento sono stati impiegati due autobotti pompa, un’autopompa serbatoio e un modulo di spegnimento rapido 4×4.

Non si registrano persone coinvolte

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo aver eliminato ogni possibile focolaio residuo.