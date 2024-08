Incendio in una ditta: a fuoco bancali di candele di cera

Allarme incendio nella prima mattina di oggi, venerdì 9 agosto, a Concorezzo.

L'intervento dei Vigili del fuoco e dell'ambulanza

Le fiamme si sono sprigionate poco prima delle 7 all'interno di un magazzino di via Brodolini, nella zona industriale. Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portati i Vigili del fuoco con due autopompe, due autobotti, un carro ventilazione e un'autoscala. A seguire anche una pattuglia dei Carabinieri e un'ambulanza in codice rosso. In un primo momento, infatti, si era temuto che qualcuno potesse essere rimasto intrappolato tra le fiamme. Così fortunatamente non è stato.

A fuoco bancali con candele di cera

Una volta all'interno del magazzino che conteneva materiale vario, i Vigili del fuoco hanno accerto che ad andare a fuoco sono stati un paio di bancali pieni di candele. Le fiamme sono state domate molto velocemente. Danni ancora da valutare.

Il rogo si è sviluppato a pochi metri da quello che nel febbraio scorso aveva distrutto alcune ditte.