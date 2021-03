Incendio in una ditta: a fuoco bancali di legno, carta e un’auto

Incendio in una ditta, a fuoco bancali di legno, carta e un’automobile.

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, domenica, a Cornate d’Adda. Sul posto sono intervenuti un mezzo dei Vigili del fuoco di Monza, due dei volontari di Vimercate e uno di Merate. Presenti anche i Carabinieri.

Le fiamme hanno raggiunto anche un’automobile

L’intervento è scattato attorno alle 10 e ha interessato la ditta Master Plast, di via Stucchi, per un incendio di cassoni contenenti bancali di legno e carta, collocati nel piazzale dell’azienda. Il fuoco (la colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza), domato in pochi minuti, si è propagato ed ha interessato anche un’automobile parcheggiata nelle adiacenze che è andata distrutta.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita.