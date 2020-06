Incendio in una ditta, bruciano bancali di legno FOTO

Incendio in una ditta, bruciano bancali di legno. Ancora impegnati sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanza

Un incendio è divampato alle 14 di oggi, sabato 6 giugno, all’interno di una ditta vicino all’ingresso della Milano-Meda, a Nova Milanese. Sono bruciati alcuni bancali di legno. La colonna di fumo che si è levata nel cielo, ben visibile a decine di metri di distanza, ha messo in allarme i novesi

Quattro mezzi dei Vigili del Fuoco

In via Per Incirano si sono precipitati quattro mezzi dei Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri e all’ambulanza. I pomperi si sono dati subito da fare pre placare le fiamme, riuscendo a domarle in poco tempo. Ancora da accertare le cause del rogo

