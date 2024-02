Incendio in una ditta di smaltimento rifiuti: pompieri in azione per domare le fiamme

Attimi di paura quelli vissuti nella serata di martedì 13 febbraio a Caponago: in via Cascina Doppia è infatti scoppiato un incendio in una ditta di smaltimento rifiuti. I pompieri hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme.

Incendio a Caponago

L'allarme è scattato intorno alle 21.47 all'interno della cascina sita in periferia, al confine con Carugate. Il fuoco è divampato da alcuni cassoni contenenti rifiuti di vario genere. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi per evitare conseguenze peggiori.

Pompieri in azione

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del comando di Monza e Milano: l'autopompa e l'autobotte da Vimercate e l'autopompa da Gorgonzola. Prontamente le squadre hanno spento l'incendio senza che si propagasse ai cassoni adiacenti. L'intervento è durato oltre due ore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.