Incendio in una fattoria a Limbiate. Bruciati locali agricoli e un furgone, ieri sera, domenica, maxi spiegamento di Vigili del Fuoco

Dieci mezzi dei Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, domenica, per domare l'incendio divampato in una fattoria a Limbiate. L'allarme è scattato alle 20,55 e le squadre del comando di Monza e Brianza sono accorse in via Fosse Ardeatine, una traversa di via Oberdan, al confine con Solaro.

Coinvolti locali agricoli e un furgone

L'incendio ha coinvolto alcuni locali agricoli con all'interno animali da allevamento, attrezzi e macchinari di vario tipo. Le fiamme hanno raggiunto anche un furgone adibito alla vendita di alimentari. Sul posto sono giunte 3 autopompe, 3 autobotti, 1 carro soccorso 1 autoscala 1 carro schiuma e la vettura del funzionario di guardia. L'intervento è durato oltre tre ore