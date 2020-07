Incendio in una legnaia ad Albiate: intervengono i Vigili del fuoco FOTO

Incendio in una legnaia ad Albiate: intervengono i Vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri intorno all’una e trenta in via Cascina Tanzi.

Incendio in una legnaia ad Albiate

Nel corso della nottata diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute ad Albiate per un incendio in una legnaia. L’allarme è scattato intorno intorno all’una e trenta in via Cascina Tanzi dove, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono propagate all’interno di una baracca e di una legnaia. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti Aps di Seregno e Carate e l’autobotte di Bovisio Masciago, oltre alle Forze dell’ordine.

