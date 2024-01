Massiccio intervento dei Vigili del fuoco insieme a Carabinieri e Polizia locale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, per un incendio a Seregno.

Incendio in una abitazione a Seregno, Vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, in un appartamento sito al primo piano di una palazzina di via alla Porada. Immediatamente è partita la chiamata alla Centrale dei Vigili del fuoco che ha inviato sul posto quattro mezzi provenienti dal Comando Provinciale. Inoltre sono intervuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Seregno che hanno chiuso al transito il tratto di strada nella zona dell'incendio.

Le fiamme sono state state spente dai Vigili del fuoco che stanno ora effettuando tutti gli accertamenti che saranno utili a chiarire cosa abbia provocato il rogo. Nell'abitazione non era presente nessuno.

Sul posto anche l'ambulanza della Croce Rossa che ha prestato le prime cure ad una donna, una inquilina dello stabile, che ha accusato un malore.